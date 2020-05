Mehel on üle 600 hektari suurune maisi- ja sojaoapõld ning väike kaubaveoäri. Kurtil oli alati tegemist rohkem kui küll ning mees teadis, et kiirustada ei tohi, sest see ei too kunagi midagi head. Nimelt kui Kurt oli veel alles laps, hüppas ta kiirustades traktorist maha, aga maandus õnnetul kombel maisikombaini otsa. Ehkki ta ei murnud luid, said hambad ja pahkluud piisavalt kannatada, et ta pidi järgmised kolm kuud haiglavoodis veetma. Talle siirdati suures koguses nahka. «Kõigil on alati kiire ja inimesed lihtsalt ei mõtle,» ütleb Kurt ja meenutab, et tal läks tol korral niigi hästi.