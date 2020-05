Viimane «lehvitus»: šokis leinajad usuvad, et nende lähedane maeti kirstuga elusalt

Häiriv kaader on üles filmitud 5. mail Indoneesias. Pere ja sõbrad olid matuseks kokku kogunenud ja preester luges lahkunu ärasaatmiseks palveid. Teenistuse ajal on videost kuulda, kuidas preester sõnab: «Jumal on öelnud Johannese raamatus: «Mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab edasi ka siis, kui on surnud.»

Vaata videot siit:

Mõni sekund pärast preestri kõnet oli telefoniga filmitud videos näha, kuidas lahkunud kirstu seest lehvitab. Videos on väga selgelt näha käelaba ja sõrmed. Videoklipp käivitas arutelu selle üle, kas liikumist võis tõesti surnukeha ise põhjustada. Üks inimene kirjutas: «Jah, ta lehvitas, võib-olla oli ta veel elus ja proovis väljapääsu leida.» Teise teooria kohaselt võis see hiir olla.

Hoolimata erinevatest väidetest on tõenäoline, et laip liikus lagunemise tõttu, sest eelmisel aastal tehtud uuringust selgus, et surnukehad lagunevadki silmnähtavalt. Uuringu tarbeks püstitati üles kaamerad, millega filmiti surnukehi 30-minutiliste intervallidega ja selgus, et käed võivad tõepoolest lagunemisprotsessis liikuda.

Projektiga seotud teadlane Alyson Wilson ütles: «Avastasime, et rinna peale asetatud käed olid ise liikunud külgedele.» Ehkki inimesed arvavad, et surnukeha püsib naelutatult paigal, on mõningane liikumine teadlaste sõnul täiesti tavapärane. Uuringut juhendanud doktor Xanthe Mallet lisas: «Ma arvan, et inimesed oleksid jahmunud, kui palju liikumist esineb. Ma olin sellest vaatepildist väga üllatunud, kui palju just käed liikusid. See oli jahmatav.»