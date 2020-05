Billie Eilish sai hullunud fänni üle kohtus võidu

24-aastane Prennel Rosseau on ilmselt kõigile võõras nimi. Küll aga mitte Billie Eilishile, kes esmaspäeval toimunud kohtuistungil talle lähenemiskeelu hankis. Rosseau üritas seitsmel korral pääseda lauljatari majja, et temaga tutvuda. 11. mail võttis kohus vastu otsuse, et edaspidi ei tohi Prennel Rosseau viibida Billie Eilishile ega tema perele lähemal kui 180 meetrit. Samuti on keelatud otsida tal kontakti terve Eilishi perekonnaga.