3 märki, et koorid oma nahka liiga palju

Nahahoolduse spetsialist Jamie Sherrill loetleb üles kolm tunnusmärki, millest aru saada, et koorid oma nahka liiga palju. Lisaks annab ta nõu, mida ilmingute tekkimisel ette võtta.

«Kui su otsaesine on nagu peegel, tead kohe, et oled liiga palju nahka maha koorinud,» ütleb Sherrill. Nahk hakkab seetõttu valgusega läikima, kuna selle pinda on liiga palju kooritud ja õrn piirkond muutunud liialt siledaks.