Lena Dunham Brad Piti suudlusest: sõime hiljem koos pitsat ja ta kinkis mulle sõrmuse

Lena Dunham selgitas möödunud aasta punasel vaibal toimunut Andy Coheni saates antud intervjuus, mis oli eetris esmaspäeval. Virtuaalselt toimunud saates «Watch What Happens Live» meenutas Dunhami, kuidas ta Pitti nende ühise filmi «Once Upon a Time in Hollywood» (2019) esilinastusel suudelda püüdis.

«Ma ei ole kindel, kas te mäletate, aga meist tehti üks väga veider pilt,» meenutas ta naerdes. «Nagu kõik internetist lugeda said siis olin temast mõnevõrra sissevõetud, mis põhjustas talle väidetavalt palju stressi. Tõsi on aga see, et ma ei suudleks ealeski vägisi Brad Pitti. Austan teda selleks liiga palju nii sõbra kui ka näitlejana.»

Dunham avaldab, et Pitt kutsus teda hiljem privaatsele pitsapeole, et naise tuju natukenegi parandada. «Samal õhtul püüdis Brad minu tuju parandada, sest olin liiga närvis. Ta kutsus mind teise tuppa ja me sõime salaja koos pitsat. Ütlesin talle, et mulle meeldib tema sõrmus ning ta andis selle mulle,» heidab Dunham saladusloori. «Iga kord kui seda kannan, juhtub midagi ilmelist.»

Augustis ilmunud fotodelt on «selgelt» näha, kuidas Dunham Pitti suudelda püüdis. Sellest kihas terve internet ning läksid levima ka erinevad kuulujutud. Sotsiaalmeedia kasutajad kutsuvad Dunhami lausa Piti vägistajaks, millele on lisandunud ka muid võikaid süüdistusi.

Damian Lewis, Brad Pitt, Lena Dunham, Margot Robbie, Leonardo DiCaprio, Quentin Tarantino, Daniella Pick ja Costa Ronin. FOTO: Isabel Infantes/PA Wire/PA Images/Scanpix

Lena Dunham ja Brad Pitt mängisid koos Quentin Tarantino filmis. Naine meenutab esimest kohtumist väga sooja südamega. «Kui ma teda esimest korda nägin, puudus mul kokkupuude tõeliste «megastaaridega». Veetsin tüdrukutega koos aega ja ma ei oleks ealeski oodanud Bradilt nii sooja ja sõbralikku teretust,» meenutab Dunham naeru kihistades. «Aga arvan siiani, et see oli üks parimaid asju, mis minu elus juhtuda sai.»

«Ta filmis parasjagu stseeni, kus pidi oma autot parkima ning autost väljuma. Brad vaatas ringi ning nägi mind. Tuli mu juurde ja keerutas ümber minu,» kirjeldab naine Coheni saates. «See hetk oli nagu vanakooli filmidest, kus nohiklik tütarlaps läheb kooliballile ja kooli kõige kuumem kutt läheb kutsub teda tantsima.»