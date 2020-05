Söö neid toiduaineid ja juuksed tänavad sind

Siin on toiduained, mida süües saad peagi omale kaunid tuules lehvivad kiharad:

Lõhe sisaldab palju oomegarasvu, mis on tervete juuste, peanaha ja kogu ihu jaoks vajalik. Alati tuleks eelistada metsikut lõhe, sest see on kasvanduse omast toitainerikkam ja kvaliteetsem.