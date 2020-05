RETSEPT ⟩ Pehme ja hõrk rabarberi-kohupiimakook

Näpi jahu, sool, suhkur ja küpsetuspulber koos võiga ühtlaseks puruks. Laota kolmveerand taignast küpsetuspaberiga kaetud kõrgete äärtega väiksemale ahjuplaadile. Tükelda rabarberid ning sega need jahvatatud kardemoni ja kaneeliga. Vahusta munad koos suhkruga mõnusaks massiks, sega hulka kohupiim, hapukoor ja manna või jahu. Laota kohupiimakate põhjale, kata see rabarberiviiludega ning pudista peale ülejäänud purutainas. Küpseta 200-kraadises ahjus umbes 30 minutit või kuni kook on kenasti küpsenud. Lase jahtuda ning serveeri.