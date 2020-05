8 tõsist hirmu, mis naistel anaalseksi ees on

Asi polegi ehk niiväga selles, et naine ei tahaks anaalseksi proovida, ent selle tegevusega kaasnevad väga mitmesugused hirmud. Ehk on kaaslane liiga hästi varustatud? Äkki tekib sellest mõni kohutav meditsiiniline probleem? Kuigi hirme võib olla palju teisigi, siis need kaheksa on naiste seas kõige levinumad.

1. Pruunid probleemid. Vast kõige levinum hirm ning esimene mõte, mis naistel seoses anaalseksiga pähe tuleb, on probleemid väljaheitega. See satub kas peenise peale või tekib hoopis vastupandamatu soov keset seksi tualetti joosta. Igal juhul on tegemist totaalse tujutapjaga.

2. Hemorroidide saamine. Kui sa oled kunagi näinud lillkapsast meenutavaid tagumikke, mis juhtuvad (enamasti geimeestega) liigse anaalseksi tagajärjel... siis noh, see on umbes kõige hirmsam stsenaarium, mis võib anaalseksiga seotult naise peast läbi käia.

3. Kohutav valu. Naised kardavad ka enne oma esimest vahekorda, peamiselt neitsinaha pärast. Hirm on korraga nii valu ees, vere(jooksu) ees, kui ka selle ees, et ta kõnnib pärast mitu päeva imelikult. Ja kui jutt on esimesest anaalvahekorrast, siis korruta kõik need hirmud vähemalt kolmega.

4. Linnalegendid. Kõik on kuulnud jutte sõbrast, kelle sõbral on sõber, kellele väga meeldis anaalseks ning kellel lõppeks oli närviline pärasool. Ratsionaalselt võttes teavad kõik, et see polnud tegelikult üldse anaalseksiga seotud, ent miskipärast seostuvad selle seksiliigiga ikkagi hirmsad pärasoolehaigused.

5. Rebendid või lekked. Teine meditsiiniline hirm, mis paljudel naistel esineb, seostub sellega, et mees tekitab oskamatute liigutuste tagajärjel oma peenisega pärakusse rebendi. Või et pärak venib hoopiski välja ning naine peab seetõttu elu lõpuni leketega tegelema.

6. Veidrad hääled. Nagu tupest võib seksi ajal sinna liigutuste tagajärjel kogunenud õhk peerulaadse häälena väljuda, juhtub sama ka anaalseksi ajal pärakuga. Kas see on sama, mis päriselt peeretamine? Ilmselt mitte, aga ometi tekitab sellise hääle võimalikkus piinlikkust või isegi hirmu.

7. Jõuetus. Oleks vale rääkida hirmudest ning siis mitte rääkida seksi, eriti mehelt naisele anaalseksi ajal toimuvast jõudünaamikast. Naine on sellise vahekorra puhul väga haavatavas olukorras. Kui tema minevikus on olnud ka mingisuguseid seksuaalseid rünnakuid või vägistamist, siis tekitab selline olukord kindlasti veelgi suuremat ärevust ning hirmu.