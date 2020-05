Eesti televaatajale võib kogu see Oscarite-trall üsna võõraks jääda, sest seda on meie televiisorites üle kantud vaid käputäis aastaid, lisaks toimub see enamasti keset ööd ning nõuab tõsisemat huvi kas filmide või neis osalevate staaride endi vastu, et varastel hommikutundidel andunult ekraani ees istuda. Et täna 91-aastaseks saavat ning kuldmehikese poolt sümboliseeritud auhinda lugejale lähemale tuua, tuleb lühivaatluse alla nii auhinna ajalugu, mõned huvitavad seigad kui ka mõned põletavad küsimused: «Kes ikkagi nominente valivad?»; «Kuidas tseremoonia viimase sajandi jooksul arenenud on?»; «Mida täpsemalt see kuldne kujuke sümboliseerib?» ning muidugi: «Kes pagan see Oscar veel on?!».