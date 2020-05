PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 18. mai: Amburil algab jooksuaeg, Jäärad on mõtlematud

Kipud olema enesekeskne ja valima lihtsamaid teid. Sinu mõtlematus teeb teistele haiget. Väldi seda, et armastav inimene sinu peale solvuks.

Uus armastus võib lõõmama lüüa. Võib olla, et uus on unustamatu vana. Kui endine kallim uksest sisse astub, siis vaevalt külmaks jääd.

Sa ei suuda oma vigu tunnistada. Sisimas ehk tunned, et pole alati kõike õigesti teinud, kuid proovid seda mitte välja näidata.

Näed selgelt oma tööalaseid eesmärke. Tead, et rauda tuleb taguda siis, kui see on kuum, seega üritad võimalustest kinni haarata.