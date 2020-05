PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 20. mai: Kaljukits lõpetagu egoist olemine, Kaksikutel algab aeg unistuste ellu viimiseks

JÄÄR

Suhelda tuleb paljude inimestega. Kasulik on teistega infot vahetada. Sellel, kes on kõigega kursis, on rohkem võimalusi.

SÕNN

Tähelepanu all on väärtushinnangud, see puudutab nii vaimseid kui ka materiaalseid väärtusi. Võib tekkida tahtmine raha koguda.

KAKSIKUD

Kell 15.50 jõuab Päike Kaksikute märki. Algab umbes kuuajaline periood, mil just sinul on kõige rohkem võimalusi unistuste ellu viimiseks.

VÄHK

Meil kõigil on varjukülg, mida pole lihtne tundma õppida. Ära suru hirme maha, kui neid endale teadvustad, on kergem neist üle saada.

LÕVI

Need plaanid, mida varem salamisi haudusid, ja lootused, mida hellitasid, on nüüd küpsed selleks, et neist teistelegi teada anda.

NEITSI

Kavanda muudatusi tööelus. Soovid, mille elluviimine tundus mõne aja eest võimatuna, võivad täide minna.

KAALUD

Suurepärane aeg sportlike hobidega tegelemiseks. Inimesed, kellega tee sind kokku viib, toovad ellu positiivseid muudatusi.

SKORPION

Algamas on eneseotsingute periood. Tempot tuleks aeglustada. Selleks, et end paremini mõista, on vaja oma tundeid analüüsida.

AMBUR

Hea aeg loominguliseks tegevuseks ja suhete loomiseks. Lihtne on trehvata tüüpe, kes sulle meeldivad ja sobivad.

KALJUKITS

Enda vajadusi ei saa alati esikohale seada. On aeg tegutseda teiste hüvanguks. Pead enda õlule võtma kohustusi, mis sulle ei meeldi.

VEEVALAJA

Areng on kiire, see annab eduelamuse, lisab enesekindlust ja motivatsiooni. Kohtumised uute inimestega avardavad võimalusi.

KALAD