Romantilise atmosfääri loomine kuue lihtsa sammuga

Piisava planeerimise ja ettevalmistustega on võimalik vähese vaeva ning rahaga iga keskkond romantiliseks muuta, et pidada maha täiuslikult lummav õhtu. Romantilise atmosfääri loomiseks on mitmeid viise ning kindlasti oleneb palju ka olukorrast, ent siin on loetelu asjadest, mida tasuks igal juhul tähele panna.

1. Vaatepilt

Kõige esimene ning tähtsam asi, mida peaksid tegema, on koristamine. Puhasta ruum sodist ning pane ära kõik asjad, mille otsa su kaaslane komistada võiks. Teine samm on tulede hämaramaks keeramine või kui see pole võimalik, siis süüta mõned küünlad. Aroomiküünlad loovad alati meeldiva atmosfääri.

2. Muusika

Lisaks valgustusele mängib ka muusika õhkkonna loomisel suurt rolli, seega pead selle valimisel hoolikas olema. Romantika tegemiseks sobib kõige paremini mahe muusika, näiteks bluus või džäss. Pööra tähelepanu ka helitugevusele, et muusika liiga vali poleks ning sul oleks võimalik oma kaaslasega normaalset vestlust pidada. Ära vali ka liiga populaarseid laule, sellisel juhul võite sina ning su kaaslane leida end olukorrast, kus pöörate muusikale rohkem tähelepanu kui teineteisele.

3. Lilled

Lilled muudavad iga ruumi heledamaks, lisaks saad nende abil pisut väliskeskkonda sisse tuua. Mõned hästipaigutatud lilled valgustavad keskkonnda ning on ka silmale meeldivad vaadata. Teine võimalus on osta lillebukett oma kohtingukaaslasele.

4. Toit

Romantiline õhtusöök on hea aeg, mil katsetada eksootiliset või lihtsalt tavapärasest erinevate maitsetega. Kui sa pole kokkamises hea või pole sul lihtsalt katsetamistuju, siis võid ka midagi erinevat ning maitsvat koju tellida. Pea meeles, et magustoidu olemasolu on ääretult tähtis, olgu selleks siis maitsvad ja kaunistatud muffinid või midagi muud, mida peale soolase toidu lõpetamist nautida.

5. Valmista üllatus

Miks mitte üllatada oma kaaslast millegi lõbusa või ägedaga? Võid kitarril mõnd lihtsamat viisijuppi mängima õppida või hankida partnerile kingitus, mida ta igatsenud on. Miks üllatus oluline on? Sest kui sa teed kindlaks, et teil on terve koosveedetud aja jooksul midagi teha või millestki rääkida, siis muudab see õhtu kindlasti kaaslase jaoks meeldejäävaks.

6. Lülita telefon välja või pane see hääletu peale

Pole midagi, mis romantilist atmosfääri rohkem ja kiiremini rikuks, kui häälitsev ning vibreeriv telefon. Seega lülita oma telefon kindluse mõttes välja või kui see pole mingil põhjusel võimalik, siis pane see vähemalt hääletu peale. Selliselt toimides saad sa kogu oma tähelepanu kaaslasele pöörata ning miski ei rebi teid teineteise lummusest välja.

