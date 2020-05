Märgid sellest, et su partner on voodis isekas

Partner peab oskama korraga nii anda kui ka vastu võtta. Kui tunned, et üks pool teeb seksi ajal palju rohkem, siis võib juhtuda, et su voodikaaslane on isekas. Siit leiad neli tunnust, mis isekal partneril on mõned soovitused, kuidas nendega toime tulla.

Eelmängu vahele jätmine

Kui su kaaslane kiirustab läbi eelmängu, justkui oleks tegemist võidujooksuga, siis võib ta olla isekas. Enamikel juhtudel on mehed need, kes vähese eelmänguga soovivad läbi ajada, ent ka naised võivad sarnaselt käituda. Eelmäng on mõlema partneri kogemuse jaoks ääretult oluline osa seksuaalvahekorrast, sest just siis ehitatakse üles erutust, mis on seksi jätkamise jaoks eluliselt vajalik. Kui tunned, et su kaaslane üritab sinu jaoks liiga kiiresti seksi juurde jõuda, siis on mõistlik temaga sellest rääkida ning paluda, et ta järgmisel korral eelmängule rohkem tähelepanu pööraks.

Sinu naudingu ignoreerimine

Isekas partner ignoreerib oma kaaslase naudingut ning keskendub vaid enda omale. Kui eelmängu vahele jätmiseks võib olla mitmeid põhjusi (näiteks erutub kaaslane sinust kiiremini, ega saa aru, et sul võib kauem aega minna), siis oma partneri naudingu ignoreerimine on kindel märk isekusest. Mõned naised võivad karta, et mees ei pea lõpuni vastu ning kiirustavad seetõttu asju tagant. Ent kui kaaslane sinu soovide ning vajadustega voodis üldse ei arvesta, mõtleb ta vaid omaenda naudingule. Isekas partner palub sul alati seksida just tema lemmikpoosides, aga sinu omasid võtab kuulda kas harva või üldse mitte. Veel üks märk isekusest on see, kui kaaslane survestab sind seksima ka juhul, kui sa pole tujus või oled väsinud.

Teie seksuaaleluga edvistamine

See kivi kipub enamasti langema meeste kapsaaeda, ent on küllaga ka naisi, kes oma sõbrannadega voodielu detaile lahkavad. Selline edvistamine on halb eriti sellisel juhul, kui tead, et su kaaslast see häirib. Palu tal selline käitumine lõpetada ning selgita, et see tekitab sinus halva või ebamugava tunde. Kui see ei pane su partnerit oma käitumist muutma, siis on ta tingimata isekas.

Kellele sinu orgasm tegelikult naudingut toob?

Kui su kaaslane on huvitatud sinu lõpuni viimisest, siis on see märk teievaheliste tunnete sügavusest. Ent siinkohal tuleb tähele panna, kas partner tahab sind "tulema panna" selleks, et sina seda naudiksid, või hoopis seetõttu, et ta soovib oma voodioskustega hiljem eputada. Viimasel juhul on partner vaieldamatult isekas.