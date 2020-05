10 rumalat väljamõeldist viljakuse kohta

Pole vahet, mis vanuses sa oled, viljakuse kohta liigub väga palju müüte ja valearvamusi, millel pole naise vanusega mitte midagi pistmist. Siin lükkame ümber neist kümme.

Müüt 1: Igapäevane seksimine suurendab su võimalusi

Seksimine iga päev või üle päeva ei suureda rasestumise tõenäosust, ükskõik mida su mees sulle ka ei ütleks. Et raseduse võimalust suurendada, peaks tegelikult proovima seksida siis, kui naise kehas toimub ovulatsioon, ehk umbes 11. kuni 17. menstruaaltsükli päeval. Kuidas teada, millal sa ovuleerid? Kui su tsükkel on üsna regluaarne, siis võid tõmmata mõne menstruatsiooni jälgiva rakenduse, mis sinu eest päevi loeb või siis osta endale hinnalise ovulatsioonitesti. Valik on sinu.

Müüt 2: Pea peal seismine aitab spermal kohale jõuda

Seisa pea peal või heida lihtsalt jalad seinale - miskipärast usuvad paljud naised, et see aitab rasestumisvõimalusele kaasa. Tegelikult on selliselt toimimine muidugi naeruväärne, sest spermatosoidid on keemiliselt programmeeritud õigesse suunda ujuma, vahet pole, mis asendis naine parajasti on. Isegi kui sinust peale seksi veidi spermat välja valgub, ära muretse - võidujooksus on ikkagi osalejaid enam kui küllaga.

Müüt 3: Sa ei saa menstruatsiooni ajal rasedaks jääda

Kuigi ovulatsioon ei juhtu tüüpiliselt enne menstruatsiooni lõppu, on ikkagi võimalus päevade ajal rasedaks jääda. Kuidas? Kuna spermatosoidid võivad naise kehas elus püsida kuni 5 või 6 päeva, siis on ikkagi võimalus, et mõned neist märki tabavad, kui sa peale menstruatsiooni lõpuks ovuleerima hakkad. Seega kui sa pole veel laste saamiseks valmis, siis tea, et päevade ajal seksimine sind rasestumise võimalusest ei päästa.

Müüt 4: Orgasmi saamine tähendab rasestumist

Kui oled proovinud juba tükk aega last saada, siis on seks ilmselt kogu päevade lugemise ning graafikutega üsna ebasensuaalseks muutunud ja orgasmi saamine võib olla pigem haruldus. Jah, orgasmi ajal toimuvad emaka kokkutõmbed aitavad küll spermal kiiremini liikuda, ent lõpuni jõudmine ei tähenda, et oled nüüd kindlasti rase.

Müüt 5: Kofeiin pärsib rasestumise võimalust

Paljudele naistele tekitaks teadmine, et nad ei tohi viljastumispüüdlustega samal ajal kohvi juua, ilmselt paraja šoki. Õnneks on tegemist täieliku väljamõeldisega, sest kofeiini tarbimine mõjutab negatiivselt vaid neid naisi, kellel oli viljakusega probleeme varemgi. Seetõttu võid päevas juua kasvõi 20 tassi kohvi ja ikka rasedaks jääda, kuigi kõike on mõistlik tarbida mõõdukates kogustes.

Müüt 6: Alkohol aitab rasestumisele kaasa