Justin Bieber süütuse kaotamisest: soovin, et oleksin teinud seda alles pärast abiellumist

Justin ja tema abikaasa Hailey vastasid oma The Biebers Watch leheküljel Facebookis fännide küsimustele. Vastustest selgus, et Justin soovib, et ta poleks oma süütust enne ühise liidu sõlmimist kaotanud. «Ilmselt on palju asju, mida ma muuta sooviksin. Aga ma ei kahetse midagi, sest kõik, mida olen oma elus teinud, vormib minust minu,» vastas Bieber fänni küsimusele. «Kui saaksin ajas tagasi minna ilma, et peaksin paljude halbade asjadega silmitsi seisma, suudaksin ilmselt hoida enda süütust kuni abieluni.»

«Ma tean, et see kõlab pööraselt,» püüdis ta jätkata. «Seks on üsna segadusseajav, kui sa oled varem koos kellegi teisega seksuaalselt aktiivne olnud. Jah, ma ilmselt päästaksin end abielu.»

Laulja abikaasa Hailey vastas samale küsimusele kõhklevalt: «Ma ei ole kindel, kas oleksin samamoodi vastanud. Meil mõlemal on kõiges erinevad kogemused. Aga nõustun sellega, et olen olnud füüsilises kontaktis inimesega, kes suudab asju palju huvitavamaks muuta.»

Üks fänn küsis noortelt, kas nad plaanivad peatselt ka lapsi saada. «Nad tulevad millalgi, aga kindlasti mitte praegu,» vastas abielupaar. Justini ja Hailey sõnul on neil lastele nimed valitud, aga nad ei soovi neid veel teistega jagada.

Küsimusele, millised on nende meelest abielu kõige paremad küljed, vastas Justin: «Hommikuti üksteise kõrval ärkamine olenemata sellest, kui halb oli eelmine päev.»

«Ja see, et Hailey varastab öösel kogu teki endale!» naeris Justin.