Saage tuttavaks naisega, kes müüb kasutatud aluspükstest valmistatud 950-dollarilisi näomaske

Ilmselgelt ei peata kõnealused maskid koroonaviirust, kuid see polegi nende eesmärk. Kasutatud aluspükstest näomaskide valmistamise ja müümisega soovib Bates teha hoopis poliitilist avaldust.

New Yorgis elav 29-aastane Bates soovib kasutatud aluspesust näomaskide abil juhtida tähele tõsiasjale, et mõned kubernerid on koroonaviiruse pandeemia ajal raskendanud oma osariigis abortide tegemist. Ka maski hind - 950 dollarit - tuleneb sellest, et just nii palju maksab keskeltläbi abordi sooritamine.

Kasutatud püksikutest näomask FOTO: hannah-bates.com

Forbesi ajakirjaniku Susannah Breslini poolt läbiviidud intervjuus jagab Bates, kust tuli maskide valmistamise idee, mitu maski ta on müünud ja miks tal keelati nende müük nii Etsys kui ka Depopis.

Kuidas tulite ideele hakata valmistama ja müüma «püksikutest respiraatoreid»?

GOP (Vabariiklik Partei) seadusandjad kasutavad reproduktiivsete õiguste piiramiseks ettekäändena [koroonaviiruse] kriisi, mis on traagiline, kuna abort on elumuutev protseduur. See võib sõna otseses mõttes kellegi elukulgu muuta. Veelgi kuritahtlikumaks muudab nende tegevuse ajaolu, et kuigi inimesed surevad Covid-19 haiguse tõttu, kasutatakse ressursse hoopis abortide vastu võitlemiseks.

Kõik võtavad pandeemiat tõsiselt ja näevad selles ohtu meie kollektiivsele tervisele. Abordi kättesaadavuse puudumisse ei suhtuta paraku pooltki nii tõsiselt.

Paljud inimesed on praegu sunnitud kandma last, kelle kasvatamist nad endale lubada ei saa. Samuti võib olla naisi, kes on rasedad vägistamise tagajärjel. Sellele probleemile ei pöörata piisavalt tähelepanu, vaid peetakse «naiste teemaks», mis ei mõjuta ühiskonda üldisemalt.

Põhjus, miks maskide eest abordi tegemise protseduuriga võrdväärset hinda küsin, on soov juhtida tähelepanu asjaolule, et abordi tegemise võimaldamine on sama tähtis kui inimeste tervise hoidmine pandeemia ajal.

Soovin müüa oma kasutatud aluspesu avalikult internetis, et astuda vastu poliitikale, mis võtab inimestelt otsustusõiguse enda keha üle.

Kas te tegelikult ka kannate neid aluspükse, mille te maskideks muudate?

Kannan neid ühe päeva, seejärel õmblen maskiks ja panen õhukindlasse kotti.

Kui palju olete neid müünud? Mida saate mulle ostjate kohta öelda?

Olen saanud meeletus koguses järelpärimisi, kuid maha olen müünud vaid ühe paari.

Ma ei jaga ostjate või huviliste kohta üksikasju, kuna soovin kaitsta nende privaatsust. Väga paljud kirjutavad Instagrami sõnumitesse, kuid kustutavad oma sõnumi mõne minuti möödudes. Arvatavasti nad häbenevad oma seksuaalseid eelistusi ja kardavad, et neist saadakse teada.

Miks on soov osta kasutatud aluspükse nii häbiväärne ja piinlik?

Teil keelati maske müüa nii Etsys kui ka Depopis. Kas nad põhjendasid teile oma otsust?

Depop võttis mind maha kasutatud aluspükste pärast ja kuna nad on «astumas samme kontode eemaldamiseks, mis seavad esikohale maskide müügi.»

Lugesin Etsy tingimusi ja teoreetiliselt kasutatud aluspüksid neid ei riku. Etsy võttis mind maha, sest «käsitööna müüdavad esemed peavad olema valmistatud ja/või disainitud müüa enda poolt», aga need püksikud on lihtsalt ümber tehtud.

See kõik juhtus nii kiiresti, sest minust teavitati.

Kui palju maskide valmistamine maksab? Kas annetate osa kasumist?

Maskide tegemine ei maksa praktiliselt midagi, sest need on minu kasutatud aluspükstest. Ma maksan endale nende tegemiseks kulutatud aja eest, kuna mul on õigus teenida raha oma töö ja kehaga. Puhaskasum annetatakse abordikliinikutele.

FOTO: hannah-bates.com

Ütlesite ühes intervjuus, et Wall Streetil töötav mees tundis huvi terve partii ostmise kohta. Mis sellest sai?

Kahjuks ei saanud sellest midagi.

Ilmselt ei peata need maskid koroonaviirust. On mul õigus?