Tööandja: milliseid nõudeid peaksin kaugtööd võimaldades järgima?

Vastab Piret Kaljula, Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant: Töölepingu seadus ütleb, et kui tööandja ja töötaja lepivad kokku, et töötaja teeb tavapäraselt tööandja ettevõttes tehtavat tööd mujal, (näiteks oma kodus) peab tööandja lisaks seaduse §-s 5 nimetatule teatama töötajale, et töökohustusi täidetakse kaugtööna. Ehk seadusandja suunab osapooli kaugtöö tegemiseks ja selle tingimustes selgelt kokku leppima.

Sotsiaalpartnerid (tööandjate ja töötajate esindusorganisatsioonid) leppisid mõned aastat tagasi kokku ka tingimused, mis võiksid ühes kaugtöö kokkuleppes sisalduda, vaata SIIT. Kokku tuleb leppida, kui suure osa tööst kaugtööd tehakse, kuidas toimub infovahetus, millal tuleb olla kättesaadav ja muud olulised tingimused. Eriolukord suunas suure osa inimesi kodutööle väga äkitselt ning paljud olid kaugtööl esmakordselt. Kuna see juhtus üleöö, siis ei olnud aega läbirääkimisi pidada ning suuremaid plaane teha. Nüüd hakkame vaikselt liikuma tagasi tavalisema elukorralduse juurde ja tööd alustavad ka paljud kontorid.

Praegu on õige aeg läbi arutada, millistel tingimustel saab kaugtöö jätkuda, et täidetud oleks nii tööülesanded kui hoitud ka töötaja tervis ja turvalisus. Sõlmige kodutööle jääjatega kirjalikud kokkulepped, näiteks e-kirja teel. Kaugtöö eelistajate töökohtade riskid tuleb ära hinnata. Riskianalüüsi tegemiseks on hea koostada küsimustik, mille töötaja saab ära täita ja hinnata, kas tema kodus olevad tingimused sobivad kaugtöö tegemiseks. Riskihindamise küsimustikule on hea lisada fotod töö tegemise kohast, siis saavad pooled ühtemoodi hindamise tulemustest aru.