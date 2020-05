Kuninganna Elizabeth vaimustus esimesel kohtumisel prints Philipi karglemisest

Kuninganna Elizabeth oli vaid 13-aastane, kui ta kohtus esimest korda mehega, kellest hiljem sai tema abikaasa. Aasta oli siis 1939 ja toonane printsess oli koos oma vanemate kuningas George’i ja kuninganna Elizabethiga reisil briti kuninglikku mereväekolledžisse. Noor prints Philip oli siis 18-aastane kadett, kelle ülesandeks oli olla noore printsessi ja tema õe, printsess Margareti saatjaks. Elizabeth tundis aga peagi, et on mehest võlutud.

«See oli vahetult enne Teise maailmasõja puhkemist,» ütles kuninglik ajaloolane Christopher Warick Vanity Fairile. «Kolledžis oli tuulerõugete puhang, seega anti Philipile ülesandeks nende järele vaadata ja mängida Elizabethi ja Margaretiga erinevaid mänge. Kui ta tüdines nendega rongidega mängimisest, on teada, et ta ütles kuulsaks saanud sõnad: «Lähme ja hüppame üle tenniseväljakute võrkude.» Ja printsess Elizabeth oli lihtsalt temast vaimustuses. Tema guvernant Marion Crawford mäletab, kuidas Elizabeth oli öelnud: «Vaadake, kuidas ta hüppab!»»

Warwick lisas, et kuninglik perekond lootis, et asjast saab asja. Prints Philipi onu lord Mountbatten rääkis sellest väidetavalt nii palju, et kuningas George VI oli öelnud: «Ta [Elizabeht] on liiga noor. Kui midagi juhtub, peab sel laskma loomulikul teel juhtuda.»

Elizabeth ja Philip armusid lõpuks ning abiellusid 1947. aastal. Warwick märkis, et kuninganna Elizabeth ja prints Philip on Suurbritannia ajaloo kõige kauem abielus olnud paar. «Vaid tõsiasi, et nad on abielus olnud 73 aastat, räägib enda eest,» tõdes Warwick, märkides, et suhe on ajaproovile vastu pidanud, kuna nad lihtsalt armastavad teineteist nii palju.