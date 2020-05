Venemaa kokad võtsid protestiks riided seljast: kaua võib!?

A post shared by HOLY PLACE (@holyplace68) on May 15, 2020 at 8:36am PDT

Piltide all postitasid nad pöördumise Krasnodari võimudele ning nõudsid, et neile antakse teada, mis kuupäeval võivad nad oma asutused taas avada. Samas väljendasid nad oma arusaamatust: kuidas erinevad restoranid poodidest, teenindusjaamadest ja ilusalongidest, mil lubatakse 23. mail uksed lahti teha.

«Me oleme oma tööle fanaatiliselt pühendunud, me tõesti vajame teie toetust ja tähelepanu,» kirjutasid nad sotsiaalmeedias. «Me oleme valmis järgima kõiki eeskirju ja desinfitseerima kõike, mida vaja. Valu ja meeleheide ajab meid nutma! Palun mõistke – me oleme pikka aega vait olnud ja kogu meie tööstusharul on praegu väga rasked ajad. Palun toetage meid! On oluline, et meid kuuldaks.»