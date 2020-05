5 nahka rikkuvat viga, mida duši all käies teed

Ent dermatoloogi Mona Gohara sõnul on teatud vead, mida enamik inimesi pesemise ajal teevad, mis meie jumet rikuvad. «Nahahooldus tegelikult algab duši all,» ütleb Gohara. «Kõik, mida sa pesemise ajal teed, on väga oluline. Ning ma ei räägi lihtsalt näost, vaid hoopis kogu su kehast ning ka sinu mikrobioomist.» Kuigi see võib loomulikuna tunduda, on tegelikult mitmeid faktoreid, mis teevad su pesuskäigust korraliku ning nahasõbraliku elamuse. «Duši all olemine on ideaalne aeg, mil olla enda vastu õrn - õrn oma mõtete, keha ning naha vastu,» täpsustab Gohara. Kuid mitte kõik ei järgi neid põhimõtteid.

5 suurimat viga, mida me duši all käies teeme

1. Liiga kuum vesi liiga pikka aega

Kuigi veerand tundi kuuma duši all olla on vägagi luksuslik tunne, siis tegelikult on see üks halvemaid asju, mida sa oma nahaga teha saad, rääkimata sellest, et see on kahjulik ka keskkonnale. «Kuum vesi on tõesti miski, mis nahale väga kahjulikult mõjub, sest see koorib naha pinnalt vahalikud lipiidid ning proteiinid ja muudab selle põletikele vastuvõtlikumaks,» sõnab dr. Gohara. Duši all liiga kaua olemine, eriti kui vesi on väga kuum, on halb idee, sest vesi võib niiviisi nahka veelgi rohkem kahjustada ning sellelt niiskust röövida.

2. Liiga tugevatoimeline puhastusaine

«Inimesed kasutavad tihti enda pesemiseks väga karmitoimelisi seepe, mida saab võrrelda nendega, mida me kasutame nõude pesemiseks. Minu jaoks on selliselt toimimine täiesti mõistusevastane,» toob Gohara välja. Karmid pesuaine rikuvad su naha loomulikku barjääri, mis toob kaasa kuiva ja sügeleva naha, kui duši alt välja astuda. «Kui astud duši alt välja ning tunned, kuidas nahk krudiseb, siis on see kindel märk sellest, et su kaitsebarjäär on rikutud. See on naha hädakisa, et sa peaksid tingimata kasutama õrnema toimega puhastusainet,» selgitab dermatoloog.

3. Liigne koorimine

Kuigi terve keha koorijaga üle käimine on oluline, et saada lahti kuivadest, surnud naharakkudest, siis liigne koorimine on nahale hoopis kahjulik. Kõige suurem kurjam? Pesunuustikud. «Pesunuustikud on naha jaoks üks halvimaid asju, sest need koorivad naha pealt kaitsekihi ning jätavad seetõttu naha äärmiselt ärritunuks,» toob naine välja. Kui võtta arvesse ka seda, et tegemist on tõelise bakterite kasvulavaga, siis on kõige parem mõte nuustikust üldse loobuda.

4. Valesti raseerimine

Pole vahet, millist osa oma kehast sa raseerid, oluline on seda õigesti teha. «Ära kasuta raseerijat, millel on mitmeid ja mitmeid terasid. Ühe või kahe teraga tööriistad vähendavad ärritust,» ütleb Gohara. «Ning ära raseeri karvakasvule vastupidises suunas - nii toimimine vähendab sissekasvanud karvade tekkevõimalust.» Lisaks jäta meelde, et ilma raseerimisvahu või -geelita raseerimine ei tule kõne allagi.

5. Valesti kuivatamine