RETSEPT ⟩ Krõbedad rukkileivad hummuse ja grillitud köögiviljadega

Haki köögiviljad 0,5-1 cm läbimõõduga ribadeks. Aseta need küpsetuspaberiga kaetud pannile. Pintselda õliga korralikult üle, raputa maitsestamiseks peale soola, pipart ning muid meelepäraseid maitseaineid. Grilli köögivilju 200-kraadises ahjus, kuni need on muutunud pehmeks ja kuldpruuniks.