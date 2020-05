6 põhjust, miks sarkastilised naised flirtimises edukamad on

Millised on sarkasmi kasutavate naisterahvaste eeldused?

1. Sarkastiline naine on enesekindel

Sarkastiliste naljade tegemiseks peab üpris julge olema, sest päris paljud inimesed ei suhtu sarkasmi just soosivalt. Naisterahvas, kes suudab tulla välja tabava sarkastilise vahemärkusega, näitab oma enesekindlust sellega igakülgselt välja ning nagu me juba varasemast teame — meestele lähevad enesekindlad naised väga hästi peale.

2. Sarkastiline naine ei pelga asju üksi teha

Taaskord, paljudele inimestele sarkastilised kommentaarid ei meeldi. Kui sina oled keegi, kes on tuntud oma terava keele poolest, siis on suhteliselt tõenäoline, et sa oled niigi inimeste osas päris valiv. See omakorda tähendab, et sa ei pelga üksi olla ning asju teha. Ning kui naine istub näiteks baarileti ääres üksi, mitte sõpradega, siis on palju suurem tõenäosus, et talle mõni mees flirtimise eesmärgil läheneb.

3. Sarkastilisel naisel on huumorisoon

Kui tegemist on sarkasmi harrastava naisega, on tal ilmtingimata ka huumorisoon. Jah, sarkastilised kommentaarid võivad küll pisut inimeste varvastel talluda, ent ometi on need samaaegselt ka naljakad. Olgem ausad - me kõik naudime vahepeal teravat huumorit.

4. Sarkastiline naine on mässumeelne

Meile öeldakse kogu aeg, et sarkasm on ebaviisakas ning me peaksime selle kasutamisest hoiduma, ent sarkastiline naine sellest soovitusest ei hooli. Seetõttu on lisaks enesekindlusele ning asjade omapäi tegemisele üheks sarkasmi nautiva naise omaduseks tingimata ka mässumeelsus. Meestele selline iseseisvus ning eneseteadlikkus aga meeldib, mis paneb teda tahtma taolisele naisele külge lüüa.

5. Sarkastiline naine on intelligentne

Kas oled kunagi soovinud teha sobival hetkel sarkastilist kommentaari, kuid sulle pole piisavalt kiiresti midagi pähe tulnud? Oscar Wilde on öelnud: «Sarkasm on kõige madalam vorm nutikusest, ent kõige kõrgem vorm intelligentsusest.» Nii sarkastiliste kommentaaride välja mõtlemine kui ka tõlgendamine nõuavad mõlemad tugevat vilumust. See on juba iseenesest intrigeeriv. Ning isegi kui kommentaar tundub pisut jäme, siis on oskus intelligentset kommentaari kokku panna ometi seksikas.

6. Sarkastiline naine on loov