OLE KÕIGEKS VALMIS ⟩ Asjad, mida kohtingule minnes kindlasti kotti pista

Naise päevane kott sisaldab paljusid asju, mis langevad kategooriasse "igaks juhuks" - on hea, kui nad olemas on, ent vaja läheb neid võibolla vaid kord kuus. Kohtingule minekuks sobivad kotikesed on enamjaolt aga palju väiksemad, seetõttu tuleb hoolikalt kaaluda, mida sinna pista. Kasuta seda käepärast nimekirja asjadest, mida sul kõige tõenäolisemalt kohtingu jooksul tarvis läheb ning jäta pakkimisest ülejäänud aeg hoopis enese valmis sättimiseks.

1. Võtmed, rahakott, telefon

Need kolm asja peaksid olema kotis olenemata sellest, kuhu parasjagu teel oled - selgitusi pole vaja! Kui kasutad rahakoti asemel telefoni kaarditaskut, siis tee kindlaks, et seal oleks igaks juhuks ka väike kogus sularaha - kunagi ei tea, millal seda võib tarvis minna.

2. Akupank ning laadimisjuhe

Tänapäeval pole midagi hullemat sellest, kui telefoni aku ootamatult tühjaks saab. Väldi seda olukorda ning võta endaga kaasa täis laetud akupank. Paljud neist on väga väikesed, mahtudes ära pea igasse kotti ning ära unusta ka laadimisjuhet.

3. Oluline meik/nahahooldus

Kui lähed kohtingule meigituna, siis pole kindlasti mõtet kogu oma kollektsiooni kaasa tarida. Viska meigi värskendamiseks kotti huulepulk, taskupeegel, rasuimavad paberid ning väike tuub niisutavat kreemi, mida saad vajadusel üle keha kasutada. Kui on oht või lootus, et sa õhtul koju ei jõua, siis võiks nimekirja kuuluda ka pakike meigieemalduseks mõeldud niiskeid salvrätikuid.

4. Näts või hingeõhku värskendavad pastillid

Pole vahet kas unustasid kiirustades hambaid pesta, sul on pikk päev selja taga või proovisid restoranis midagi ootamatult aromaatset - näts või hingeõhku värskendavad pastillid aitavad sind ebameeldivast situatsioonist välja. Sa ei taha ka ise eemaletõukava hingeõhuga inimest suudelda, ega ju?

5. Tampoon või pesukaitse

See punkt ei vaja selgitusi. Enneta kõiksuguseid võimalikke ebameeldivaid või piinlikke olukordi ning pane kotti paar tampooni ja mõni eraldi pakendatud pesukaitse.

6. Pipragaas

Väga oluline punkt siis, kui tegemist on pimekohtinguga või saate kokku õhtusel ajal. Maailm on karm paik, täis ebameeldivaid inimesi ja olukordi, seega on mõistlik käituda vanasõna "Parem karta, kui kahetseda!" kohaselt.

7. Allergiarohud/valuvaigistid

Allergiarohi on oluline kaaslane eriti kevadel, kui tead, et tärkav loodus võib sulle mõju avaldada. Ka valuvaigisti on mõistlik kotti pista, olgu siis õhtul tekkivate valude lahendamiseks või hommiku kergendamiseks. Lisaks ka teised ravimid, mida sul äkitselt tarvis võib minna.

8. Küünekäärid, plaastrid, haaknõelad

Kõik need asjad võtavad vähe ruumi, ent võivad kasuks tulla väga mitmetes olukordades. Murtud küüs või kleidilt niidijupi eemaldamine - pole probleemi. Väike haav või sisselõige - kaetud. Garderoobiapsakas või kotisanga rebenemine - haaknõel aitab.

9. Salvrätikud ja kondoomid

Salvrätikud tulevad kasuks absoluutselt igasugustes olukordades ega vaja pikemat põhjendust. Sama kehtib kondoomide puhul. Isegi kui sa ei plaani kohtingut kaaslase pool lõpetada, siis on alati kasulik kaitsevahend ise kaasa võtta, mitte teise peale lootma jääda.