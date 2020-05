Päevavalgele tulid arsti juhised, mida järgides Marilyn Monroe oma naha imelisena hoidis

Dokument, millest Monroe täpne ilurežiim pärineb, on vaatamiseks väljas New Yorgis asuvas Meigimuuseumis toimuval näitusel «Roosa džungel: meik 1950ndate Ameerikas» (ingl. «Pink Jungle: 1950s Makeup in America»). Üllataval kombel on kaks toodet, mida ka kuulus filmistaar igapäevaselt kasutas, tänaseni turul püsinud.