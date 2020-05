KAS TEADSID? ⟩ Hommikusöök võib töötada sinu vastu

Ei, siin pole juttu sellest stressist, mida hommikusöögi valmistamine kaasa võib tuua. Tõelised pahalased, mis stressitaset tõstavad, võivad olla hoopis sinu hommikusöögi koostisosad. «Kas sa teadsid, et kui me sööme selliseid asju nagu jahu, suhkur ja kuivatatud toidud, võime sellega oma kehas põletiku ning stressihormooni tootmise taset hoopiski tõsta?» küsis dr. Hyman hiljuti oma Instagramis. «Suhkur, näiteks muffinites, suurendab kortisooli ning adrenaliini, stressihormoonide taset. Jah, suhkur tõsimeeli tõstab su stressihormoonide taset isegi siis, kui sa tegelikult stressis ei ole.»

Siin on kõik, mida pead teadma liiga suhkruse hommikusöögi mõjust oma stressitasemele.

Suhkru ja stressi nõiaring

Naiste hormonaalse tervise eksperdi Aviva Rommi sõnul meenutab suhkru ning sterssi vaheline suhe kana-või-muna dilemmat. Laias laastus on nii, et suhkur tõstab su organismis stressihormoonide taset ja stressihormoonid panevad sind rohkem suhkrut ihaldama. (Lõbus, eksole?)

«Enamik inimesi ihaleb stressiseisundis suhkru või rafineeritud süsivesikute järele, sest kui sa oled kas kroonilises stressis või kannatad hoopis lühikeste ja intensiivsete stressipursete all, kasutab su keha väga palju suhkrut,» selgitab dr. Romm. Seda seetõttu, et aju vajab toimimiseks glükoosi, stress aga tekitab ajus konstantse valveloleku, mille tulemusel see toimimiseks tavapärasest tuntavalt rohkem suhkrut vajab. See omakorda saadab häire kehale, et sa vajad rohkem.

Seetõttu ärkab stressis inimene hommikul nii üles, et ta on juba programmeeritud suhkrut ihaldama. «Süsivesikud aitavad keha stressireaktsiooni puhverdada, asendades molekule, mida keha põletab,» selgitab arst. «Süsivesikute söömine saadab ajule signaali: »Rahune.« Suhkru ja rafineeritud süsivesikute söömine tõstab kehas kortisooli taset, ent ühtlasi ka rahustab, mistõttu veresuhkru tase organismis kõigub väga suurel määral ning tekitabki magusaisu. See on paheline tsükkel.»

Kuidas tsüklist välja murda?

Nüüd sa tead, et suhkru ning rafineeritud süsivesikute söömine tõstab kehas kortisooli taset, mis omakorda viivad stressitundeni. See tõmbab käima intensiivse magusaisu iga kord, kui veresuhkru tase langeb. Õnneks annavad nii dr. Hyman kui ka dr. Romm selge lahenduse sellest nõiaringist välja murdmiseks: muuda oma söömisharjumusi nii, et suurem rõhk on tervislikel toitudel, mis sisaldavad vähem suhkrut ning hoiavad seetõttu ka veresuhkru tasakaalus.

Dr. Romm soovitab süüa kaerahelbeputru maapähklivõiga või avokaadot täisterasaiaga, sest mõlemad on head kiudainete ning tervisliku rasva allikad, aidates sellega veresuhkru taset stabiilsena hoida. Ta lisab, et hommikusöök ei peaks olema nagu magustoit, pigem on mõistlik süüa hommikuks soolaseid roogi, näiteks juurvilju munaga või soolast putru.