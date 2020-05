RETSEPT ⟩ Suurepärane krõbeda purukattega maasika-rabarberikook

Suru tainas küpsetuspaberiga kaetud või korralikult võitatud 30x40 cm mõõtmetega ahjuplaadi peale ning aseta pooleks tunniks külmkappi tahenema. Puhasta rabarberid ja maasikad ja lõika need väiksemateks tükkideks. Aseta need koos suhkruga kaussi, sega õrnalt läbi ja lase 10-15 minutit seista. Purukatte valmistamiseks sega kokku kõik selle valmistamiseks vajalikud kuivained (v.a. mandlid!). Haki juurde külm või või lase see köögikombainis puruseguks, lisa mandlid. Võta ahjuplaat koos liivataignaga külmkapist välja, laota peale maasika-rabarberisegu ning puista ühtlase kihina peale purusegu. küpseta 200-kraadises ahjus 25-30 minutit, kuni põhi on mõnusalt küps ning purukate on kenasti kuldseks muutunud. Juhul kui sinu ahi küpsetab ebaühtlaselt, pööra koogivorm küpsetamise ajal ahjus korra ringi. Serveeri jahutatult.