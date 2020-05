5 head nõuannet, kuidas viha- ja pettumustundega toime tulla

Metafooriliselt öeldes sümboliseerib üks hunt vihkamist, pahameelt, põlgust, vägivalda, kättemaksu ja sõda – see kõik on inimese loomulik osa, kirjutab Mind Body Green. Me ei saa seda osa endast eemaldada, aga selle hundiga võitlemine toidab teda domineerivamaks. Mõnikord võib see osa meis olla ka kasulik: näiteks viha võib takistada ebaõigluse ja väärkohtlemise sündimist.

Siiski, kui me toidame oma viha iga päev, võib see muutuda nii tugevaks, et hakkab lõpuks kasu asemel kahju tootma. Viha võib varjata ka sügavamaid probleeme nagu näiteks: pettumust, ärevust või mõnda füüsilist haigust. Niisiis kuidas saaksime viha ja selle algpõhjusega toime tulla? Siin on viis näpunäidet, millest alustada:

1. Rahusta keha ja vaimu hingamisharjutustega

Lihtsad hingamisharjutused võivad keha rahustada ja vaimule kergendust tuua. Alustuseks hinga hästi sügavalt sisse ja pikalt välja. See rahustab närvisüsteemi ja aeglustab südamelööke. Kui oled oma keha hingamisega maha rahustanud, meenuta endale, et oled kõigest hoolimata elus nii kaugele jõudnud. Sa saad ka praegusest situatsioonist üle.

2. Astu oma elus vajalikud sammud

Väga oluline on prioriteedid paika sättida ja otsustada, kuidas oma aega veeta. Igasugune tegevus aitab ärevust vähendada, leevendab pettumust ja ka viha.

3. Luba teistel sinu suhtes hoolivust väljendada

Ehkki võid tunda soovi voodis teki all lesida, märkad kindlasti inimeste huvi sinu käekäigu kohta ja häid soove – olgu see siis sõnum või telefonikõne. Kui lased endast hoolida, võib see põhjustada suurenenud oksütotsiini aktiivsust, mis vaigistab sisemise häirekella ehk stress lahustub ja viha taandub.

4. Laineda oma «kaastunde ringi» ja pea meeles, et hädasolijaid on teisigi

Eriti kui ollakse surve all, on lihtne kahandada lähipiir «meie» ringiks, jättes «nemad» väljapoole. Selle asemel leia endas killuke empaatiavõimet ning märka, et ka need inimesed, kellega sa ei nõustu, võivad olla mingil määral «sinusugused». Nagu sina tunned valu, tunneb ka tema; nagu sul on lootused, on temalgi; nagu sina, seisab ka tema ühel päeval surmaga silmitsi. Pea meeles, et «meie» ringi võib kuuluda kogu inimkond, kellega seda planeeti jagame.

5. Võta südamesse see, mis on päris

Kaotuse, kurbuse, kannatuse ja kahju keskel on ka headust, väärikust ja vastupidavust. Praegu, kui su silmad libisevad üle nende ridade, naeravad maailmas nii paljud lapsed, tuul sahiseb läbi puulatvade, inimesed töötavad oma unistuste nimel, pered söövad koos, kunstnikud maalivad, tantsijad tantsivad, keegi aitab võõrast ja nii edasi. Ka sinu sees eksisteerivad siirad pingutused, julgus, võimed ja erinevates vormides eksisteeriv armastus.