Kohtingutreener annab nõu: 6 asja, mis tõukavad mehe eemale

«Alateadlikult võivad nii mehed kui naised käituda väga erinevatel viisidel, leevendamaks oma hirmu, et ühel päeval nende partner ootamatult enam neid ei armasta või jookseb kellegi teisega minema,» kirjutab Stephen leheküljel How To Get The Guy. «Aga see võib igal hetkel niikuinii juhtuda. Meie partner ei pea mitte korra valima meiega jääda, vaid ta peab valima meiega jäämise iga päev.»

Seega on arusaadav, et see väljavaade teeb inimese ebakindlaks ning püüdes suhtest kinni hoida, võivad nad tahtmatult partneri eemale tõugata või luua toksilist energiat täis suhte. On ka kolmas variant: naine võib lõpetada koos mehega, kes on sama ärev kui ta ise. Stephen aga kinnitab, et kõike seda saab vältida – eeldusel, et sa enne teed kindlaks, kus sa eksinud oled. Ta toob välja kuus käitumismustrit, mis mehi eemale tõukavad. Kirjutame siin küll heterosuhetest, kuid need on käitumismustrid, mis võivad tekkida igas suhtes ja samuti võib mees, kes nõnda käitub, naise eemale peletada.