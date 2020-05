ARSTID RÄÄGIVAD ⟩ Päevad hakkavad alates 40. eluaastast sellised olema

Sinu 40ndates, ehk isegi hilistes 30ndates eluaastates võib üles-alla kõikuv progesteroon menstruatsiooni väga ettearvamatuks muuta. Päevad võivad tulla tihedamini, ent võivad juhtuda ka harvem. Voolus võib olla kas väga raske või, eelistatult, üsna kerge. Mõnikord jääb üks või paar korda hoopiski vahele. (Täpsustuseks - tegemist ei ole menopausiga seni, kuni päevad ei jää konstantselt ära vähemalt 12 kuu jooksul.) Menstruatsioonisümptomid nagu krambid või tujukus võivad muutuda intensiivsemaks, aga võib ka juhtuda, et tavapäraseid valusid ning tujukõikumisi ei esine üldse.

"Kuna see on ettearvamatu, võib perimenopaus naiste jaoks väga keeruline olla, sest nad ei tea ette, millal päevad täpselt juhtuvad," selgitab JoAnn Pinkerton, keskealiste tervise osakonna juht Virginia ülikoolis Charlottesville'is.

Tervislik elustiil võib aidata menopausile üleminekut lihtsustada. "Naised, kes suudavad selle aja jooksul säilitada stabiilse trennirutiini ning tervisliku toitumise, võivad avastada, et perimenopaus kulgeb nende jaoks pisut kergemalt. Lisaks on hea ka see, kui naine tuleb oma stressiga toime, sest stress võib perimenopausi sümtomeid hullemaks muuta," selgitab Pinkerton.