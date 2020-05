13 märki, et sinus peitub võimas tervendaja

Kas sa oled vahel avastanud end mõtlemast, et võid olla tervendaja, aga pole selles päris kindel? Siin on mõned märgid, mis annavad su mõtetele kinnitust.

1. Tajud, et oled inimkonna teadlikkuse arendamiseks loodud

Mitte ainult sina, vaid me kõik tunneme seda. Sa tunned, et see tõmbab sind magnetina juhtija positsiooni poole, mis aitab hõlbustada inimteavuse ja evolutsiooni muutumist.

2. Oled läbi teinud rasked katsumused, mis olid mõeldud juhirolli ettevalmistamiseks

Põliskultuurides teadis kogu küla, kes oli šamaan. Šamaan oli see, keda tabas välk ent jäi sellest hoolimata ellu. Tänapäevases kultuuris ei pruugi välk sind sõna otseses mõttes tabada, kuid oled võib-olla mõne teise ohtliku katsumuse üle elanud. Võimalik, et oled lapsepõlves kogenud väärkohtlemist, seksuaalset vägivalda, surmalähedast kogemust või mõnda muud traumat, mis sind tervendaja rolliks ette valmistas.

2. Oled introvert

Tervendajad on mitmemõõtmelised olendid, kes tantsivad nähtava ja mittenähtava maailma vahel. Pärast inimestega suhtlemist tunned, et pead puhkama, et end laadida ja toide nö uuesti sisse lülitada.

3. Tunned end looduses kõige kodusemalt

Võid tunda, et oled looduse keskel kõige paremini häälestatud. Seepärast oledki just sina mägede, ookeanide, jõgede, loomade ja inimeste vahel liikuva info tõlkija.

5. Oled väga tundlik

Võid tunda ja näha asju, mida teised ei tunne ega näe. Sa võid tunda lõhnu, mida teised ei haista ja tunnetada asju, mida teised ei taju. Rahva hulgas tunned, et meeled on ülestimuleeritud ning olemine muutub raskeks. Teised inimesed võivad sind negatiivses mõttes pidada «liiga tundlikuks» kuid tegelikult on see omadus õnnistus. See on osa sinu kingitusest.

6. Tunned vaimset kutset hädasolijate kannatusi leevendada

Sul on loomupärane kutse tõtata hädasolevale inimesele appi, hoolitseda loomade eest, hoida nõrgemaid või kaitsta emakest Maad.

7. Sul esinevad kirkad unenäod

Silmale nähtamatu püüab sinuga une kaudu suhelda, mis tähendab, et peaksid oma nähtut hoolega analüüsima. Pööra erilist tähelepanu loomadega seotud unenägudele, kuna ka nemad saadavad läbi une sõnumeid.

8. Oled alati tundnud, et ei kuulu siia

Tervendajad on täiesti teistmoodi inimesed – see on õnnistus! Praeguses maailmas võib see tunduda pigem needusena. Kuna ravitsejad on alati maailmate vaheliseks sillaks, tunned, et sinu ülesandeks on vanu ja iganenud tavasid uuega ühendada. Protsess võib tunduda ebamugav, aga see roll sobib sulle valatult ja on hädavajalik.

9. Oled väga loominguline

Tervendajad tunnevad soovi end väljendada rohkem kui sõnadega võimalik. Tervendajad on sageli kunstnikud, muusikud või tegelevad mõne muu loomingulise alaga.

10. Oled äärmisel intuitiivne

Tervendjatel on väga tugev sisemine kompass ja nende kõhutunne peab alati paika. On väga oluline, et pöörad enda sisetundele tähelepanu – isegi kui see on vastuolus sellega, mida ratsionaalne mõistus ütleb.

11. Tunned kutset koguneda mõttekaaslastega

Tervendaja radadel käimine vajab suurt julgust. Julguse hoidmiseks peab meil olema turvatunne, mida pakub ühtekuuluvustunne. Ühtekuuluvus aitab hirmul eemal püsida ja julgelt edasi sammuda.

12. Oled religioonide suhtes neutraalne, aga väga vaimne

Tunned uudishimu kõige esoteerilise vastu ja sul on suur soov avastada erinevaid vaimseid parktikaid.

13. Oled empaatiline

Tervendajad saavad teise inimese kogetud valust aimu enne, kui too suu avanud. Tervendaja märkab teise valu ja kogeb seda sama piinarikkalt, justkui see tunne kuuluks talle.

Nüüd kui tead, et võid olla tervendaja, siis mida selle teadmisega ette võtta?