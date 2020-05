Tõeline põhjus, miks prints Philip kuningannast eraldi elada eelistab

Selle aasta juunis tähistab prints Philip oma 99. sünnipäeva, tõenäoliselt koos kuningannaga karantiinis olles. Nende eest hoolitseb piiratud arv personali ning kuulduste kohaselt naudib paar koosveedetud aega väga. Hiljuti andis anonüümne allikas ajakirjale Vanity Fair kommentaari, et kuninganna on Windsoris olles "suurepärases tujus". "Üks toredamaid asju kuninganna jaoks on see, et ta saab oma abikaasaga tavapärasest rohkem aega koos veeta," ütles allikas veel. "Nad õhtustavad koos ning minu arvamuse kohaselt on kuninganna sellest generatsioonist, kes end õhtusöögi tarbeks kaunilt riide paneb. Lisaks käib Elizabeth ka iga päev ratsutamas ning naudib igakülgselt praegust aega."

Kuninganna väga tiheda graafiku juures on palju loogilisem, et tema peamiselt Buckinghami palees elab, ent Elizabeth leiab oma graafikus siiski aega, et Philipit võimalusel külastada. Kuninglikku siseringi kuuluv inimene on varasemalt kommenteerinud, et kuninganna soovib, et Philip saaks oma pensionipõlve nautida ning et mees on selle ära teeninud. "Elizabet teab Philipit liiga hästi - kui mees oleks jätkuvalt kuningliku elu keskel, siis tunneks ta endas kohustust sellest osa võtta. Wood Farmis olemine tähendab, et ta pole liiga kaugel, ent siiski piisavalt, et lõõgastuda," räägib allikas.