Mehed vajavad täpselt nii kaua aega, enne kui neiu endale pruudiks paluvad

Suhte järgmine samm võetakse ette siis, kui inimesed tunnevad, et võiks midagi enamat areneda. Kindlasti ei tasu minna Google’isse vastuseid otsima, millal on õige aeg teine omale tüdruk- või poiss-sõbraks paluda. Aga kui kaua ikkagi peaks enne koos olema, et suhe ametlikuks nimetada?

Meest ja naist mõlemat tabab uue suhte alustamisel kerge mure, sest nad muutuvad potentsiaalse partneri ees haavatavaks. Mees või naine ei tea, kas ta üldse meeldib uuele silmarõõmule. Võiks arvata, et naised kogevad uue suhte ametlikuks tegemise ees närvipinget, aga tegelikult kogevad ka mehed sarnast ärevust.

Ühelt mehel potsatas foorumisse järgmine kiri:

«Üks asi, millest ma aru ei saa on see, et kui kaua paarid tavaliselt ootavad, enne kui end ametlikuks nimetavad? Mul on sel nädalal neiuga kolmas kohting ja sellelt kolmandast saan ma tavaliselt kohe aru, kas ta on minust pikemas perspektiivis huvitatud või mitte. Tean, et võib veel liiga vara olla, aga kuna ta meeldib mulle väga, mõtlen, et millal teda oma tüdrukuks paluda?”

15 meest avaldavad arvamust, kui kaua tuleks kohtingul käia ja seejärel on suhe ametlikuks teha:

1. Kui olukord on küps ja veider

«Mu naine heidab siiani mulle ette, kui kohtusime ja ta ise kahe kuu pärast küsima pidi, et kas me oleme nüüd paar. Ma polnud suhetes eriti kogenud, aga alles seejärel küsisin talt, et kas soovib minu tüdruksõber olla. See nägi täiesti tobe ja kuiv välja. Ma lihtsalt eeldasin, et kui inimesed pole enam keskkoolis ja pärast seda suhteid loovad, siis asjad on ka küsimuseta iseenesest mõistetavad.»

2. Sõltub sellest, kellelt küsid

«Kui küsid minult ja mu naiselt, millal meie suhe algas, vastan mina, et juulis ja naine detsembris. Ma arvasin, et suhe algas siis, kui me üksteist iga päev nägema hakkasime.»

3. Siis, kui olete 24/7 koos

«Suhe algas siis, kui olime iga päev kõik vabad hetked koos.»

4. Mitte kunagi: ametlik suhte algus on lihtsalt müüt

«Kogu see väljend «millal ollakse ametlik paar», mõeldi välja ülikoolis käivate inimeste poolt, kes mitmega korraga kohtamas käimist täiskasvanuks olemisega võrdlesid.»

5. Kui oled arutanud ja sedasi kokku leppinud

«Käi nii paljudega kohtamas kui tahad, aga kui sul on vaid üks inimene, siis ka see on okei. Õiglane on ka teiselt inimeselt sama oodata, kuni olete selles teemas midagi konkreetselt kokku leppinud.»

6. Kohe algusest

«Ma ei astuks iial kellegagi suhtesse, kes käiks samal ajal teistega kohtamas. See ütleks mulle kohe ära, kas ta on huvitatud või ma olen lihtsalt mängukann, kuni leidub keegi uus ja põnevam.»