ENNEKUULMATU ⟩ Nebraska naine kaebas kogu maailma geid kohtusse

Auburni linnas elav 66-aastane Sylvia Ann Driskell palub oma hagis, mis esitati kohtu päevakorda nime all «Driskell versus homoseksuaalid», Ameerika Ühendriikide piirkonnakohtunikul John M. Gerrardil lõppude lõpuks ära otsustada, kas homoseksuaalsus ikkagi on või ei ole patt.

Naise hagi ei too välja ühtegi seadust või varasemat kohtuotsust, millest lähtuvalt kohtunik otsuse tegema peaks. Selle asemel viitab Driskell Websteri sõnaraamatule ning toob väga mitmeid tsitaate välja Piiblist, et toetada oma keskset väidet, milleks on: «Homoseksuaalsus on patt ning nemad, homoseksuaalid teavad seda, et on patt elada homoseksuaalset elu. Miks nad siis muidu end kapis peitsid.»

Driskell kirjutab: «Ma olen 66-aastane ning poleks kunagi arvanud, et näen päeva, mil meie suurepärane riik ning suurepärane Nebraska osariik on muutunud niivõrd järeleandlikuks mõnede inimeste vulgaarse käitumise suhtes.» Naise petitsioon on 7 A4 lehekülje pikkune ning kirjutaud täies mahus käsitsi.

Hagi märkasid ka mitmed Ameerikas tegutsevad geiaktivistid ning -kirjanikud, näiteks kolumnist Dan Savage, kes kirjutas Twitteris: «Oh, ma loodan, et mind tõugatakse troonilt!»

Man, I hope I get deposed: http://t.co/AbOSfbEkzX — Dan Savage (@fakedansavage) May 5, 2015

Oma humoorika arvamuse ütles välja ka Steven Payne, kes kirjutas The Daily Kos'is järgmiselt: «Brian ja mina kavatseme kindlaks kaotuseks valmistudes oma varad rahaks teha. Me usume, et sellele naisele välja mõistetud hüvitis viib meilt viimsegi penni. Vahepealsel ajal on meie hirm nii suur, et me oleme loobunud homoseksuaalideks olemisest.»