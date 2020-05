5 märki, et sõber on sinusse ära armunud

1. Ta suhtlusviis on muutunud

See, kuidas ta sinuga räägib, reedab sageli tema tunded. Kui ta on muutunud leebemaks, tähelepanelikumaks ja otsib varasemast enam sinu lähedust, siis on alust kahtlustada, et ta soovib olla enamat kui sõber.

2. Ta muutub armukadedaks

Järjekordne märk, et sõbral on sinu vastu tunded tekkinud. Sa räägid teise vastassoost inimesega ja ta muutub ühtäkki kadedaks ja isegi veidi agressiivseks? See on tõenäoliselt tingitud sellest, et ta kujutleb oma mõtetes sind enda poiss- või tüdruksõbrana.

3. Soovib rohkem õigusi

Kui ta armastab sind rohkem kui sõpra, siis tahab ta olla kursis kõigega, mis sind puudutab: kus sa parasjagu oled, kellega sa koos oled, mida sa teed jne. Ta ei pruugi kõiki neid asju otse küsida, vaid nii muuseas ja vähehaaval.

See sõber ihkab saada erikohtlemise osaliseks, sest tema on sinu oma pjedestaalil ju teistest kõrgemale asetanud.

4. Inimesed hakkavad märkama

Isegi kui sina seda ei näe, aga teised inimesed näevad, siis on väga suur tõenäosus, et see tõepoolest nii on. Kus suitsu, seal tuld.

5. Ta tahab rohkem sinu aega

Kui sa meeldid talle rohkem kui sõber, siis tahab ta sinuga ka kahekesi aega veeta, mitte ainult suuremas seltskonnas.