Just selliste omadustega mehest tasub kümne küünega kinni hoida

Hoia sellisest mehest kinni, kes teeb või paneb sind tundma neid asju:

1. Ta soovib, et kohtuksid tema sõpradega ja saaksid nendega lähedaseks

Talle on väga oluline, et need inimesed, kes on talle olulised, saaksid ka sinuga lähedaseks, kuna nüüdsest hakkate rohkem ühiselt aega veetma.

2. Ta on meelde jätnud asju, mida oled möödaminnes maininud

See on imeline tunne, kui ta märkab pealtnäha väikeseid asju, mis tegelikult tähendavad nii palju. Kuulamine ja meeldejätmine on suhtes üks olulisemaid tegevusi.

3. Sul on suur soov teda oma vanematele tutvustada

Sa oled väga õnnelik, et oled enda kõrvale leidnud hooliva kallima ning ei jõua ära oodata, et saaksid teda juba oma vanematele tutvustada. Oled kindel, et ka su vanemad näevad temas samu omadusi ja on su valiku ning elu üle uhked.

4. Teile meeldivad samad asjad

Näiteks peate lugu samast muusikast ja jumaldate samu filme või toidukohti. Teil on mitmeid pisikesi ühiseid huvisid, mis muudab koosolemise mõnusaks.

5. Ta huvitub väga sinu tööst

Ta teab detailselt, milles sinu töökohustus seisneb ja huvitub igast edusammust ja läbipõrumisest.

6. Võid talle rahumeeli kõigest rääkida, mis sulle parajasti muret valmistab

Ta kuulav kõrv on su jaoks alati olemas. Ta ei anna hinnanguid ning püüab alati sulle panustavat nõu anda.

7. Ta ütleb, et ei jõua ära oodata, millal sind näha saab

Sa tunned end erilisena, et ta soovib üle kõige just sinuga aega veeta.

8. Sa ei suuda lõpetada oma sõpradele temast rääkimist

Sa oled temast nii vaimustunud, et ei pane isegi tähele, kuidas iga lause temaga seostub. Sõbrad on kindlasti sinu üle uhked, et oled enda kõrvale armastava kallima leidnud.

9. Mõte sellest, et saad õhtul tema kaissu pugeda, aitab kaootilise päeva üle elada

Rasket päeva aitab üle elada vaid teadmine, et saad õhtul oma lemmikinimese juurde. Temaga koosolemine annab sulle positiivset energiat ja «laeb akusid».

10. Ta panustab sulle aega