12 ebaharilikku abielupaari, kelle üks osapooltest pole inimene

Berliini müür

Üks esimesi objektiga sõlmitud abielusid, sõlmiti Berliini müüriga. Pruudiks osutunud Eija-Riitta Berliner-Mauer abiellus objektiga 1979. aastal ning tema abielujärgne perekonnanimi Berliner-Mauer on tähendabki Berliini müüri. Abielu purunes 1989. aastal müüri ava tekitamise tagajärjel.

Berliini müür 1961. aastal. FOTO: Werner Kreusch/AP/Scanpix

Eiffeli torn

Üks kuulsamaid objektiga abiellunud naisi kannab nime Erika Eiffel, kes abiellus Eiffeli torniga aastal 2007 pärast kümmet aastat kestnud kohtinguid. Eiffel ei ole naise esimene objektiline abikaasa. Nimelt oli ta varem abielus Pariisi torniga. Suhtes on olnud ta ka jaapani mõõgaga, vibunoolega ja kraanaga. Nüüdseks on Erika abielu Eiffeli torniga lõppenud. Nad lahutasid 2018. aastal.

Rongijaam

Carol Santa Fe abiellus 2015. aastal Californias asuva Santa Fe rongijaamaga. See on üks väheseid inimese ja objekti vahel sõlmitud liitusid, mis ei seo osapooli juriidiliselt. Samas on Santa Fe öelnud, et nad on olnud armunud juba 36 aastat ning ta on pannud oma abikaasale uue nime - Daidra.

Padi

Lee Jin-gyu käis esialgu kuus aastat padjaga kohtamas. 2010. aastal peeti maha lõpuks ka pulmapidu. Tegemist ei ole tavalise padajaga, vaid «dakimakuraga», mis on suur jaapani padi, mida üldiselt kaunistab prinditud animekarakteri pilt. Lee padi kannab nime Fate Testarossa, mis on inspireeritud animesarjast «Mahou Shoujo Lyrical Nonha'st». Mees kannab oma abikaasat kaasas kõikjal - restoranides, parkides ja muudes avalikes kohtades.

Barbie nukk

«Mees abiellus Barbie nukuga» kõlab nagu klassikaline pealkiri erinevates veebiväljaannetes, aga Chang Hsi-hsum'i abielu koos plastikust nukuga on kohati väga puudutav. Changi eksabikaasa Tsai tegi kakskümmend aastat tagasi enesetapu, sest tema perekond ei toetanud nende abielu. Pärast Tsai ootamatut surma pööras mees justkui «Barbie nuku usku». Nad abiellusid 1999. aastal budistide templis. Sel korral sai mehe abielu ka tema eksabikaasa perekonna täieliku õnnistuse, kes lootsid läbi selle Tsailt oma patud andeks saada.

FOTO: Timothy A. Clary/AFP/Scanpix

Laadaplatsi atraktsioon

Kaks inimest on abiellunud laadaplatsidel asuvate atraktsioonidega. Linda Ducharme kohtus «Brucega» esimest korda 1982. aastal. Tal on eelnevalt olnud tunded ka lennuki ning rongi vastu, kuid Bruce näol läidis naine enda eluarmastuse. 1986. aastal purunes atraktsioon tormis ning lõhkus nende ühise liidu. Durcharme külastas Bruce uuesti alles 25 aasta pärast. Selleks ajaks oli Brucest saanud roostetav vanaraud. Kõigest olenemata otsustas naine oma armastusega abielluda ning nende pulmad toimusid 2012. aastal.

33-aastane Pensilvaania naine Amy Wolfe abiellus Knoebels Amusement pargis asuva 243 meetri pikkuse kanuuga.

Papist Robert Pattinson

2013. aastal abiellus Lauren Adkins papist välja lõigatud vampiiri Edward Culleniga, keda kehastas filmis «Twilight» teatavasti just Robert Pattinson. Naine on mehesse nii armunud, et soovis kuidagigi temaga seotud olla. Adkinsi näol on tegu Nevaada Ülikooli kunstitudengiga, kes tegi ka projekti nimega «Love is Overtaking Me». Naine on hilisemates intervjuudes öelnud, et soovib oma abieluga kummutada kõik müüdid, mis räägivad sellest, et tõeline armastus saab eksisteerida vaid kahe elusolendi vahel.

Madu

Kui India idaosas Orissast pärit naine teatas, et soovib abielluda maoga, lõi terve kogukond korraga kihama. Seda õnneks enamjaolt positiivses mõttes. Kobra ja naise pulmas osales üle 2000 inimese. Madu ise isiklikult pulma ei ilmunudki.

Puud

Karen Cooper abiellus 2018. aastal 100-aastase Bengali viigipuuga, mis asub Fort Myersi pargis Floridas. Nende ühine liit sai tunnustust kogu naabruskonna poolt, kes seisid koos naisega puu maharaiumise vastu.

Abielu papist iseendaga

Kõlab naljakalt? Mitte Liu Ye jaoks. Just tema otsustas abielluda papist välja lõigatud elusuuruse enda kujutisega. Traditsioonilised pulmad peeti maha 2007. aastal ning seda jälgis suur osa ümbruskonnas elavatest inimestest. Sama tee võttis ette ka New Yorgis elav Kevin Nadal, kes abiellus elusuuruses endaga, et tähistada vallalise elu.

