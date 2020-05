Nõuandeid «temakesele» aastast 1939: imetle alati mehe juukselõiget ja las kingitused ostab mehe sekretär

Mitte asjata ei huvitu eurooplannad kõigest, mis «sealt ülalt» kuuldub, ning kasutavad, kuigi mitte kõik, siis ometi suure osa sellest ära. New Yorgi naisteajakiri Delineator toob hulga «häid nõuandeid» kõige lühemas vormis ning avaldab need pealkirja all «Õnn sinu igapäevases elus». Huumor, tabavad ütlused teevad nad ka meile väärtuslikuks ning lasevad meil heatahtlikult mööduda punktidest, mis on meile «liiga ameerikalikud». Nad ei taha, nagu juba pealkiri ütleb, raskeid eluküsimusi lahendada, vaid ainult paljudes «pisiasjades» nõu anda, milliseid eriti naise juures on isiklikule õnnele sageli väga mõõduandvad.