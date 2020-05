Nahaarst teeb selgeks, kas stressi ja kõõma tekke vahel on seos

Kuigi alati on hea aeg oma juuste ja peanaha tervisele tähelepanu pöörata, siis ilmselt pöörduvad suve hakul paljude inimeste pilgud oma talvemütside alt päikese kätte tulnud kiharatele ning sellele, kuidas neid kaunimaks muuta. Ent olgu su juuksed pikad või lühikesed, lokkis või sirged – üks, mis nende välimuse tingimata ära rikub, on kõõm .

Kõõma tekkepõhjus on tänaseni täpselt teadmata, kuigi teadlased usuvad, et see tekib erinevate geneetiliste ning keskkonnast tulenevate mõjutuste koosmõjul. Juuksehooldusbrändi Head and Shoulders koduleht selgitab, et üks kõõma tekitav pahalane on seenmikroob nimega Malassezia globosa, mis elab su peas tegelikult kogu aeg, ent paljuneb stressisümptomite ilmnemise korral.