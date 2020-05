Rikkaliku mandliõli kasutegurid nahale ja hoiatus, kes ei tohiks seda üldse tarvitada

Mis on mandliõli?

Mandliõli on õli, mis pressitud mandlitest. See on naha niisutamiseks parim, kuna sisaldab kõrget rasvhapete taset, mis parandab naha kaitsefunktsiooni. Lisaks rikastab mandliõli ihu D- ja E-vitamiiniga, mis avaldavad rahustavat ja põletikuvastast toimet, kirjutab Mind Body Green.

Iluhuvilised kasutavad rikkalikku mandliõli just neil põhjustel:

1. Lukustab niiskuse

Teame, kui oluline on õhtul oma nahka niisutada, et see öö jooksul taastuda saaks. Kui kasutad 100-protsendilist puhast mandliõli, tilguta seda veidi öökreemi sisse, sest see aitab kuivusest ketendavat nahka öö jooksul suurepäraselt toita.

2. Parandab naha kaitsekihti

Tänu rasvhappele on mandliõlil pehmendavad omadused. Õli toidab nahka sügavuti ja aitab nahakihtides kõik praokesed täita. Naha kaitsefunktsioon on tervise oluline osa, eriti kui sul esineb kuiv ja tundlik nahk. Liiga kuiv ja tundlik nahk aitab kaasa transepidermaalsele veekaotusele.

3. Toimib antioksüdandina

Tänu mandliõlis sisalduvale D- ja E-vitamiinile võib see neutraliseerida vabu radikaale ja aidata kehas oksüdatiivset stressi hallata. Antioksüdandid on oluline osa meie nahahoolduse rutiinist, kuna vabade radikaalide kahjustused võivad põhjustada nahatooni muutust, peeneid kortsukesi, põletikku ja muid enneaegse vananemise tunnusmärke. Alati on nutikas veenduda, et sinu nahahooldustoodetesse oleks lisatud mitmesuguseid antioksüdante, kuna need panevad naha särama, muudavad elastseks ja nooruslikuks.

4. Taastab päikesekahjustust

Tänaseks teavad loodetavasti kõik, kui kahjulik on päikesest tulenev UV-kiirgus. Kui oled olnud liiga kaua päikese käes, tuleb esimesena meelde kindlasti aaloe geel. Kuigi naturaalne aaloe geel on tõepoolest hea, on mandliõli veelgi parem. Mandliõli on võimeline ära hoidma UV-kiirguse põhjustatud nahakahjustused, pidurdab naha vananemist ja pakub sügavat niisutust.

5. Vähendab venitusarme

Tänu mandliõlis sisalduvale E-vitamiinile ennetab see ilueliksiir armkoe teket. Paikselt kasutatav õli muudab armid (akne, venitusarmid või operatsiooni tagajärjel tekkinud armid) vähemnähtavaks. Kuigi selle tõestuseks pole veel piisavalt tõendusmaterjali, spekuleeritakse, et mandliõli on niivõrd suure põletikuvastase toimega, et võib aidata naha paranemisprotsessile kaasa.

Hoiatused ja kõrvaltoimed:

Mandliõli ei sobi inimestele, kellel esineb pähklite ehk justnimelt mandlite vastu allergia. Õli nahale määrimine võib osutuda sama ohtlikuks, kui mandli allaneelamine. Allergia korral tasub kindlasti ka teiste toodete ainesisaldused üle lugeda.