Moskva neiu väidab: ema pakkus mind võõrale orgiaks välja

Politseile edastatud kirjas rullub lahti pöörane lugu. Nimelt nähtub, nagu oleks üks meesterahvas pidanud kohtingusaidil 42-aastase Veronikaga kirjasõprust. Veronika on moodne ja hea välimusega, lisaks on tal kaks tütart – 14- ja 15-aastased.

Kirjast selgub, et vesteldud on mõnda aega ning lõpuks on kohtumisfantaasia ka ellu viidud. Kohtingul olla Viktoria aga välja pakkunud midagi uskumatut: korraldada orgia koos tema kaheksandas klassis käiva tütrega. Šokeeritud kavaler palub nüüd politseil naist karistada, märkides, et tema on aus kodanik, aga mis siis, kui ta olekski olnud pervert?

Võimuesindajad leidsid perekonna üles ning avastasid, et nimetatud koolitüdruk elab koos oma isaga ja vanemad on lahutatud. Isa ees ei tahtnud tüdruk midagi vulgaarsest ideest rääkida, kuid politseis tunnistas, et nii oli: ema pakkunud teda internetituttavale.

Politsei esindaja ütles Komsomolskaja Pravdale, et samal õhtul kirjutas isagi avalduse, nõudes, et ema vastu võetaks kasutusele ranged meetmed. Ometi hoiatab politsei esindaja, et ei tasu tõtata järeldusteni. Nimelt on nad asja mitmeid nädalaid uurinud, kuid pole ikka veel suutnud neiu ja salapärases kirjas esitatud väiteid kinnitada.

Ainus, kes asja on tunnistanud, on teismeline tüdruk ise, kellel on emaga keeruline suhe.