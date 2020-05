Kuus lihtsat nippi, mida võiksid silmas pidada lapsele rattasõidu õpetamisel

Last rattaga sõitma õpetades on täiesti normaalne nähtus see, et tunned nagu õpiksid hoopis ise uuesti sõitma. Sa püüad ja püüad kuid tema sõitmisel vajaminev enesekindlus ei kasva enne, kui ta avastab end ühel päeval naabruskonnas rattaga kiiremaid ringe tegemas. Et selleni jõuda, tuleb teil läbi käia üsnagi pikk ja kannatust nõudev kadalipp. Järgnevad kuus nippi teevad selle kadalipu hulga kergemaks.

Ohutus - kiiver

Veendu, et sinu lapse kiiver oleks talle täiesti paras. Pole mõtet minna poodi mõtteviisiga «küll see kasvades parajaks saab», sest liiga suure kiivri kandmine võib olla isegi ohtlikum kui ilma kiivrita sõitmine. Sobiv kiiver peab ideaalselt kattuma sinu lapse pea kujuga ning selle ääred ei tohiks peast kaugemale loksudes ulatuda kui vaid 1 cm.

Unusta abirattad!

Paljud vanemad arvavad, et abirattad lihtsustavad rattaga sõitmist. Olgem ausad.. need on abiks ainult alguses ehk siis kui laps ei ole oma tasakaalu veel päris paika saanud. Seega, kui näed, et sinu laps suudab kenasti tasakaalu hoida, eemalda abirattad esimesel võimalusel, et need hoopiski teda sõitmisel segama ei hakkaks.

Tasakaal

Kõige lihtsam viis tasakaalu hoidmise harjutamiseks on tõsta ratas rattahoidlasse ning panna laps selle peale istuma. Ratas küll veidi liigub, aga see tekitabki talle natukene sõitmisele sarnaneva tunde võrreldes täiesti 100% seisva rattaga. Soovitavalt hoia sadulast siiski õrnalt kinni.

Kui laps on sellega ära harjunud, tõstke ratas hoidja pealt maha ning proovige sõita nii, et hoiad sadulast kõvasti kinni. Kindlasti jälgi seda, et sa ise hoogu juurde ei lisa ning samas ratast ka liigselt kinni ei pea. Tõde, mida sinu laps sulle ilmselt öelda ei julge, aga on äärmiselt oluline teada, on see, et proovi oma käed «roolist» võimalusel eemale hoida. See aitab kohe alguses lapsel paremini juhtimist õppida. Selle metoodika kohta käib sama põhitõde, mis abirataste kohtagi: kasutada, aga alguses ning vabane esimesel võimalusel!

Õige istumisasend

On väga oluline, et su laps õpiks kohe algul õigesti ratta seljas istuma. Jälgi, et tema sadula kõrgus oleks vastav lapse pikkusega. Aseta tema sadul täpselt nii kõrgele, et vändates põlv ulatuks «lenkstangideni» ja mitte kõrgemale.

Pedaalid

Pedaalide puhul ära alusta kohe lapsele kiiresti väntamise õpetamisest. Alusta põhitõdedest, mis algavad rattaga startimisest. Selgitage välja, millise jalga on tal lihtsam sõitu alustada ning kuidas oleks lihtsam pidurdada või vajadusel hoogu vähendada. Kui alustamine, pidurdamine ja hoo vähendamine on selgeks saanud, on õige aeg proovida väntamist. Alustage aeglasest tempost ja liikuge vaikselt kiirema poole.

Rahu säilitamine