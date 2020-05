Mida tähendab, kui näed unes, et su hambad mädanevad ja kukuvad suust välja

Ajakirjas Frontiers avaldatud uuringu kohaselt olid sarnast unenägu näinud vähemalt 39 protsenti vastanutest. Teadlased uurisid, kas selline unenägu võib olla seotud hammasteprobleemide või stressiga, kuid selget vastust ei leitud. Põhjuseks on asjaolu, et unenägu pole otseselt nähtuga seotud ja peidab endas emotsionaalset tähendust.

Siin on viis levinud tõlgendust, mida hammaste väljakukkumine tähendada võiks:

1. Tunned ebakindlust või häbi

Sinu ärkveloleku maailmas ei ole hambad välja kukkumas, mistõttu on selline unenägu veelgi veidram. Unenäod esindavad rohkem tundeid kui sõnalist sümboolikat ehk siis väljalangevad hambad tähendavad enesekindlusega seonduvat. Kes meist poleks pisut ebakindel? Järgmine kord, kui sellist und taas näed, mõtle kõikidele oma elu valdkondadele, kus sul on enesekindlusest puudu või tunned häbi.

2. Taassünd või ümberkehastumine

Tuntud psühhiaater Calr Jung on välja käinud tähenduse, et hammaste väljakukkumine sümboliseerib uuestisündi või ümberkehastumist. Mida tähendab, kui lapsena kukuvad hambad suust välja? See tähendab, et jäävhambad kasvavad asemele. Sellisel moel ei pruugi unenäos nähtu hamba ennustada, vaid on pigem kasvu ja positiivsete muutuste märk.

3. Kontrolli puudumine

Hammaste väljakukkumine tähendab kontrolliga seotud temaatikaid. Kui sa näed unes hammastest ilma jäämist, küsi endalt, kas sinu elus on parasjagu midagi sellist, mis paneb jõuetuna tundma. Näiteks mõni probleem, mis on üle pea kasvanud või toob endaga kaasa ülekaaluka muutuse.

4. Kaotuse või leinaga seotud tunded

Unenäos hammaste kaotamine võib tähendada ka teistsugust kaotust või leina. Kahtlemata on häiriv unes näha, et oled hammastest ilma jäänud, kuid kas oled hiljuti veel kellegi või millegi kaotanud? Kui alateadvus püüab sinu reaalse kaotusega samastuda, põhjustab see ka unenäos millestki ilmajäämist.

5. See võib peegeldada sõna otseses mõttes suuprobleeme

Lõpuks on võimalus, et see unenägu ongi otseselt seotud hambaprobleemidega. Psühholoogia uuringus leidsid teadlased, et hammastega seotud unenäod leidsidki ärgates kinnitust. Siiski on raske öelda, kas hambaprobleemid põhjustasid unenägu või unenägu põhjustas hambaprobleeme. Siiski võib juhtuda, et mõistus moonutab valu ja lisab selle unenägudele.

Mida teha, kui sellist unenägu näed?

Iga kord, kui näed sellist negatiivse alatooniga unenägu, on see märk, et miski valmistab vaimses mõttes raskuseid. Tuleb endas märgata, milliseid emotsioone see unenägu esile toob ja seejärel püüda tunded endas läbi töötada.

Järgmine kord, kui näed sellist unenägu, küsi endalt: mis tunne see on? Mis emotsiooni see minus tekitab? Kas see toob esile mingeid mälestusi? Nendele küsimustele vastates saad paremini aimu, mis sinu sees toimub.