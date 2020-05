1979. aastaks oli Elton Johnist saanud rahvusvaheline staar. Teda ning tema laule teadsid kõik. Kuigi mees oli saavutanud selleks ajaks juba märkimisväärse tuntuse, on siiani äärmiselt üllatav see, et konservatiivsete põhimõtetega Nõukogude Liitu lubati esinema läänest pärit biseksuaalne mees. Hämmastust tekitab ka asjaolu, et see leidis aset NSVLi ja Lääne vahel mitukümmend aastat kestnud Külma sõja ajal.