4 aktiivset tegevust, mis aitavad sul ruttu stressist vabaneda

Jooga

Teatavasti on jooga üks parimaid tegevusi, mis aitab kehal mõnusalt lõõgastuda. Joogatehnikad on üles ehitatud meditatsioonile, et värskendada korraga keha ja meelt. See avab ideaalse võimaluse alustada päeva õnnelikuna, rahulikuna, puhanuna ja energilisemana.

FOTO: Unsplash

Jooksmine

Jooksmine on samuti hea viis keha lõdvestada. Aga seda täpselt nii kaua, kuni sa ei soovi sellega midagi suuremat saavutada. Aeglane sörkimine mõjub kehale rahustavalt ja muudab lihased samal ajal vastupidavamaks. See avab ideaalse võimaluse minna avastama kauneid kohti, ilma et peaksid loodust auto- või bussiaknast jälgima. Jooksmine mõjub hästi ka vaimsele tervisele, samuti stimuleerib vereringet ja tugevdab immunsüsteemi.

FOTO: Unsplash

Qi Gong

Qi Gong pärineb Hiinast ning seal arvatakse, et sellel on väga tugev ravitoime. See põhineb hingamisharjutustel, mis on seotud kindlate poosidega. Nagu jooksminegi, aitab Qi Gong leevendada depressiooni ja alandada kõrget vererõhku. Qi Gong annab kehale tugeva laengu energiat terveks nädalaks!

Tai Chi Chuan

See spordiala on pärti Hiinast ning põhineb rütmilistel liigutustel ja hingamisel. Peab tunnistama, et Tai Chi Chuani selgeksõppimisele kulub küllaltki palju aega, sest hingamise ja rütmi ühildamine on üpris raske tegevus. Samas, kui see õnnestub, siis aitab Tai Chi Chuan parandada tuju, vabaneda stressist ning parandada und.