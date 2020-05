Fotod: lahus olnud paarid kohtuvad pärast piiriaedikute langemist taas

Nädalaid on paarid aia äärde kogunenud, et üksteist üle eikellegimaa seirata ning inimlikku kontakti siiski alles hoida. Reede südaööl aga otsustasid Saksamaa ja Šveits omavahelised piirid avada ning aed võeti maha.

34-aastane Lukas ja 31-aastane Leonie olid piiride avamiseks valmis, kuigi juba üsna kannatamatud. «Ta on üsna ärritatud,» selgitab Lukas. «Kuid nüüd ta juba naerab teisel pool aeda. Leonie vend andis talle õlle, ma arvan, et see aitas!»

Abielus paaridel lubati siiski teineteisega kohtuda, kuid Lukas ja Leoni abielus pole. Lukas aga tunnistab, et paar korda lasid valvurid temalgi Leoniga päriselt kohtuda. Ometi on olukord olnud piinarikas. «Lihtsalt see igapäevane mitte teadmine, millal me taas kohtume...»