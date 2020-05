Naine suudles baaris võõraid mehi ja helistas seejärel häirekeskusesse

Eelmisel nädalal arreteerisid Florida politseiametnikud naise nimega Audra Adams, kes väidetavalt üritas suudelda Brevardi maakonnas asuva baari kundesid. Kummaliseks teeb loo aga asjaolu, et seejärel helistas naine ise korduvalt häirekeskusesse ja väitis, et antud baaris rikutakse sotsiaalse distantseerumise reegleid.

Politsei pakkus parklas olevale Adamsile, et talle kutsutakse takso või mõni pereliige järele, kuid naine istus seepeale maha ja teatas, et tema ei lähe kuhugi.

Kui üks politseiametnikest küsis, et miks naine häirekeskusesse helistas, siis vastas too, et tema arvates ei harrastata seal baaris sotsiaalset distantseerumist. Politsei palus naisel uuesti lahkuda, mispeale teatas ta, et istub parklas kogu öö. Seejärel Adams arreteeriti ja toimetati Brevardi maakonna politseijaoskonda.