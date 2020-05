Mais sündisid Tallinnas selle aasta teised kolmikud

Kolmikud sündisid Tallinna perre ema raseduse 35. nädalal; Vadim kaalus 2,4 kg, Evgeni ligi 2,4 kg ja Vladimir 2,1 kg.

Ema Taisiia sõnul tuli uudis kolmikute perre lisandumisest väga ootamatult. «Seitsmendal rasedusnädalal sain teada, et ootan kaksikuid, kuid hiljem selgus, et ikkagi on tulemas kolmikud,» rääkis ema, kuidas see uudis tuli suure šokina.

Tavaliselt on kolmikute sünd üsna haruldane. Ida-Tallinna Keskhaigla Naistekliiniku ämmaemandusjuhi Vivian Arusaare sõnul sünnib Eestis kolmikuid tavaliselt 2-3 paari aastas. «Meie sünnitusmajas sündisid kolmikud sel aastal esimest korda,» ütleb Arusaare. Selle aasta alguses on sündinud Eestis veel ühed kolmikud Viljandimaa perre.

Kolmikute sünd on tavalisest erilisem ja et see ime saaks sündida, on vaja ka tavapärasemast paremat meditsiinilist valmisolekut.

«Meil sündinud kolmikud on tublisti ja suuremate probleemideta kohanenud ja oma esimeste elupäevadega kogu haiglaperet rõõmustanud,» selgitab Arusaar ja lisab, et kolmikute sünd on alati seotud suuremate ohtudega. Just seetõttu tuleb ema rasedust hoolega jälgida ja sünnitust planeeritakse võimalusel ette. Oluline on ka haigla valmisolek beebisid abistada, kui neil peaks olema kohanemisraskused.

«Seetõttu on kolmikute sünd mõeldav ainult suures haiglas – kohas, kus on olemas piisavalt oskustega naiste ja lastearste ning ämmaemandaid ja laste intensiivraviõdesid, kuna samaaegselt sünnib korraga kolm väikest last,» ütles Arusaar.

FOTO: ITK

Kolmikute esimene elunädal on haiglas möödunud vaikselt. Pärast sündi on nad kosunud koos emaga perepalatis. «Lapsed on tublid. Algul oli küll raske pärast keisrilõikust lastega toimetada, aga õnneks olid osakonna ämmaemandad ja õed väga palju abiks,» rõõmustab vastne kolmikute ema Taisiia.