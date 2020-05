RETSEPT ⟩ Läätsesupp: maitsev imerohi immuunsüsteemi turgutamiseks

Maitsev läätsesupp oma kõige rõõmsamates värvides on just see, mis aitab õues oleval päikesepaistel ka südamesse jõuda. Kreemjas läätsesupp on rammus, valgurikas ja valmib vaid kuue koostisainega! Retsepti tuumaks on maitseküllased ja tervislikud läätsed.