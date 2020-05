Viis näonahka noorendavat maski, mida on lihtne valmistada

Teatavasti sisaldab sidrun palju antioksüdante ja C-vitamiini. Need on ka suurepärased vananemisvastased vahendid, mis toimivad suurepäraselt ka näonahale määrides

Papaia sisaldab hulgaliselt A-vitamiini, mis on teatavasti hea ka sinu silmadele. A-vitamiini sisalduse tõttu on see hea ka sinu nahale. Samuti on see rikastatud E-vitamiini ja paljude antioksüdantidega, näiteks beetakaroteeniga, mis lisab su nahale tugevust ja nooruslikkust. See eemaldab ka surnud naharakke, mis muudavad naha elastsemaks.