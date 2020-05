Öeldakse, et enne Pariisis käimist tuleb Nuustakul ära käia. Nuustakust oleme me kõik kuulnud, aga kas sa oled kuulnud Cecīļu matkarajast? Või Savičiausi tänavast? Kui ei, siis on paras aeg autonina lõuna poole sättida ning külastada lõunanaabrite avastamata pärleid.

Ükski lugeja ei taha enam lugeda artiklit, mis algab sõnadega «Praegusel koroonaajal...», niisiis alustame seda artiklit sõnadega: läheks reisile! Selge on aga see, et rännakud olgu lähiajal pigem lokaalsed. Nii uurisime lätlastest ja leedukatest sõpradelt, millised on need avastamata pärlid, kuhu igal juhul väärt jõuda oleks.